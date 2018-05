La Bourgmestre Anne Bughin et plusieurs de ses colistiers ne se présentent plus. Et la Députée Provinciale Thérèse Mahy et son dernier colistier ont décidé de faire cause commune avec le leader actuel de la minorité, Benoît Clossson.

La nouvelle liste intitulée "Wellin dem@in" vient de présenter l'ensemble de ses candidats d'une liste qui se veut pluraliste. Benoît Closson revient d'abord, au micro de Philippe Herman, sur ce rapprochement...