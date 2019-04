Wallonia Easy Line: deux lignes en Province de Luxembourg

Ce mardi, la Wallonie a dévoilé sa nouvelle offre de transport : la Wallonia Easy Line. Une offre destinée à promouvoir une solution de mobilité "économique, écologique et pertinente" pour moins de voitures sur les routes.

Cette nouvelle offre comportera deux lignes en Province de Luxembourg : la ligne Bastogne-Arlon avec arrêt à Attert et Martelange et la ligne Liège-Marche pour permettre aux travailleurs de faire l'aller et le retour domicile-travail.

Ces lignes seront disponibles dès le 29 avril et seront assurées par des autocars climatisés qui offrent uniquement des places assises et qui sont équipés de WIFI gratuit et de ports USB.

Le prix par parcours est de 5€ et est plafonné à 70€ par mois.