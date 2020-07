Voici une idée de balade à faire près de Tenneville

►►►Découvrez tous les détails dans Femmes D'Aujourd'hui, en kiosque

L'idée de cette balade à travers champs, mise en valeur dans le magazine, dérive d'une démarche citoyenne. "La balade est l'issue d'un projet citoyen. Les citoyens avaient envie de faire découvrir ou redécouvrir les éléments patrimoniaux et de territoire de Tenneville", explique Ludovic Collard.

Connue pour ses 17 villages et notamment pour le passage de la N4, Tenneville est en réalité bien plus riche en patrimoine et histoire. "Cette balade sillonne deux anciennes routes, telles que la voie romaine et la Chaussée Marie-Thérèse", précise Ludovic Collard. "Il s'agit d'une autre manière de découvrir Tenneville. La balade sur le plateau agricole permet de voir un paysage qui est souvent à couper le souffle".

Développée sur deux parcours disponibles, l'un de 13 km, l'autre de 9 km, la balade à travers champs permet de découvrir des églises, de vieilles bâtisses, des fontaines et bien d'autres trésors cachés. Elle fait partie de l'un des deux volumes de la collection "Tenneville découverte", créée il y a deux ans par le Syndicat d'initiative de Tenneville.

Les deux volumes sont disponibles auprès du Syndicat.