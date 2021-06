Vivalia, une AG avec le nouveau Président , Yves Planchard qui veut avancer pour une plus grande efficacité au sein de l'intercommunale

Assemblée Générale, mardi soir, en visioconférence, une fois de plus, pour l'intercommunale hospitalière Vivalia. Pour Yves Planchard, qui vient de succéder à Marielle Remy comme Président du Conseil d'Administration, c'était une grande première. Et il a tenu à souligner, qu'au-delà de toutes polémiques, les hôpitaux de Vivalia fonctionnent 24 heures sur 24 pour le bien de tous ! Pour le reste, Yves Planchard en appelle à un certain bon sens. " Déjà essayons de ne pas générer des fantasmes et de travailler sur des moteurs qui sont problématiques, comme la peur, comme la crainte, comme la désinformation ! Personnellement, je ferai toujours le maximum pour informer et pour assumer la réalité des décisions parfois compliquées mais qui nous permettront d’évoluer ". Sinon le nouveau Président soutient le projet de nouvelle gouvernance " Il faut améliorer l’efficacité de Vivalia dans les relations entre le conseil d’Administration et le management, dans les relations avec les médecins, dans la capacité de réactivité dont une intercommunale comme la nôtre à besoin par rapport aux enjeux qui sont quotidiens. " Yves Planchard va solliciter une entrevue avec le Ministre de tutelle pour trouver la meilleure formule pour quand même avoir à côté de la Direction Générale, un poste de de conseiller stratégique.