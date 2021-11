Vivalia : le service d’oncologie de Bastogne ne fonctionne plus qu’une semaine sur deux par manque de médecins

Le service d’oncologie de Bastogne n’ouvrira plus qu’une semaine sur deux par manque de personnel. L’hôpital de jour bastognard effectue normalement des consultations le lundi (hématologie) et vendredi (oncologie), avec des traitements de chimiothérapie, en hôpital de jour, les vendredis. Par manque de personnel, le service n’ouvrira plus qu’une semaine sur deux.

Impacts importants pour les patients

L’impact est lourd pour les patients. De nombreux patients sont redirigés vers les sites de Libramont ou d’Arlon. Ce qui implique des trajets plus longs pour des patients souvent sous chimiothérapie. Les personnes souffrant d’un cancer des poumons sont prises en charge par le service de pneumologie. Quelques patients pouvant être suivi à un rythme d’une semaine sur deux restent dans le service d’oncologie de Bastogne.

Trois départs en peu de temps

La semaine du 8 novembre, le service d’oncologie de Bastogne sera donc fermé. Il ouvrira la semaine suivante. Puis tous les quinze jours. La cause est donc un manque de personnel. Ce sont des médecins d’Arlon qui se déplacent sur Bastogne pour assurer consultations et traitements. Mais ces dernières semaines le service oncologie a dû faire face à trois départs d’oncologues. Ces trois départs sont ceux du docteur Pascal Pierre qui est devenu directeur général aux affaires médicales de Vivalia, une doctoresse namuroise qui retourne pratiquer dans sa région d’origine et enfin, un docteur, souffrant du manque d’effectifs est parti au Grand-Duché de Luxembourg. Le site d’Arlon est donc très déforcé. Il devient compliqué de gérer son propre service. La fréquence des déplacements sur Bastogne est donc réduite.

Vivalia cherche donc des oncologues à embaucher. "Il y a une pénurie au niveau national. C’est une spécialité qui n’est pas très populaire. Il y a peu d’oncologues. Ils sont très courtisés. Souvent, ils sont déjà engagés deux ans avant de terminer leurs études" commente le docteur Pascal Pierre. "On a un recrutement qui devrait se concrétiser. On l’espère en tout cas". Un recrutement pour début 2022, un recrutement qui permettra de soulager partiellement les équipes et de remédier partiellement à la situation que connaît l’hôpital de Bastogne.