Vivalia lance un appel aux infirmiers diplômés et indépendants

120 ETP (équivalents temps plein), voilà le nombre d'infirmiers qu'il manque dans les hôpitaux de Vivalia. À l'heure où les hospitalisations dues au Covid-19 repartent à la hausse, cette situation est particulièrement mal vécue par les soignants qui se disent épuisés par les vagues successives.

La situation est de plus en plus tendue dans les hôpitaux de la province de Luxembourg : le déficit de personnel, déjà bien présent avant la pandémie, continue de se creuser. Pour éviter que cela ne se dégrade davantage, l'intercommunale hospitalière lance un appel aux personnes diplômées et indépendantes pour venir prêter main forte. "Cela peut passer par des contrats de travail à temps partiel, mais ça peut aussi se faire par le biais de prestations de type indépendant" explique Bénédicte Leroy, directrice des soins infirmiers au micro de nos confrères de TV Lux. "Nous pouvons construire des solutions "clé sur porte" en fonction des disponibilités qu'elles auraient à nous offrir".

Une fuite accentuée par la vaccination obligatoire ?

Ce n'est un secret pour personne : nombreux sont les infirmiers et infirmières à passer la frontière pour une rémunération plus décente. Aujourd'hui, il semblerait qu'une nouvelle épine vienne se loger dans le pied de Vivalia : la vaccination obligatoire du personnel soignant. "Nous avons enregistré la première démission d'un infirmier ce week-end" déplore Bénédicte Leroy. "J'ai quand même pas mal d'interpellations qui viennent de plusieurs équipes avec des personnes qui envisagent de quitter la profession et donc, se priver encore, dans le contexte de pénurie que nous vivons, c'est quelque chose qui est difficilement envisageable".

Parallèlement à ça, des démarches sont en cours pour recruter du personnel à l'étranger, au Liban notamment. Du personnel qui n'est néanmoins pas disponible dans l'urgence. "Ce sont des processus qui sont relativement complexes et qui prennent aussi énormément de temps, soit six mois à un an pour engager et assister à l'arrivée de ces infirmiers" conclut la directrice des soins infirmiers de Vivalia.

Si vous avez du temps et de l'énergie à offrir, cette adresse mail est à votre disposition : direction.infirmiere@vivalia.be