Vivalia interdit les visites dans tous ses hôpitaux

Les visites seront interdites dans tous les hôpitaux de Vivalia dès le lundi 8 novembre. La mesure concerne donc les sites d’Arlon, Bastogne, Libramont, Marche et Virton. Les accompagnants pour les consultations et les urgences ne sont également plus autorisés, sauf si leur présence est indispensable (difficultés du patient à se déplacer, par exemple). Ces nouvelles restrictions des visites et accompagnants font suite à l’augmentation des cas de covid.

Vivalia indique que ces mesures visent à protéger le personnel et les patients. "Les décisions ci-dessous prises par la Cellule transversale COVID visent avant tout à protéger nos patients et notre personnel. Merci de votre compréhension, et de votre collaboration".

A noter qu’en pédiatrie, la présence des deux parents est autorisée, mais pas celle de la fratrie. En maternité, la présence de l’autre parent est également autorisée, mais pas celle de la fratrie.

Vivalia rappelle également les règles du CST au sein de ses établissements. "Hormis les personnes venant en consultation ou pour un examen médical et les équipes de Vivalia, chaque personne entrant dans l’hôpital devra présenter son Covid Safe Ticket ou un test PCR (réalisé dans les 48 heures précédentes) ou antigénique (datant de maximum 24 heures)".

Maisons de repos et de soins

Les règles ne changent pas. Les visites restent autorisées mais uniquement sur rendez-vous avec un maximum de deux personnes par visite. La présentation d’un covid safe ticket est obligatoire à l’entrée ou un test PCR négatif de moins de 48 heures ou un test antigénique de moins de 24 heures.