Virton : un nouveau village de vacances à la Vallée de Rabais ?

A Virton, la Vallée de Rabais va -t-elle accueillir un nouveau village de vacances ?

La Ville de Virton informe en tout cas que le 30 septembre prochain, aura lieu une réunion d'information préalable à une demande de permis unique pour un village de vacances : 150 unités d'hébergements de loisirs à savoir 141 hébergements de type " lodges ", 3 gîtes de grande capacité et 6 hébergements atypiques (type glamping).

Le projet prévoit aussi un centre d’accueil et une base de loisirs avec notamment une brasserie et un restaurant mais aussi un bowling, une plaine de jeux indoor, un espace wellness, etc.

20 chambres d’hôtel sont aussi prévues.

Ce projet doit faire l’objet d’une étude d'incidences sur l'environnement avant l'introduction de la demande de permis.

La réunion d'information où le public pourra poser toutes ses questions aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h00 au Centre Culturel et Sportif de Virton. Toutes les informations sur ce projet : http://www.virton.be/Etude-incidence-Rabais