Virton: Stijn Coninx invité de la journée du cinéma belge

Dans le cadre de la 39ème édition du Festival du Film européen de Virton, la journée d'hier était consacrée au cinéma belge. Parmi les films à l'affiche cette année, "Niet Schieten", en Français "Ne tirez pas", du réalisateur Stijn Coninx.

Le film s’inspire du roman " Niet schieten, dat is mijn papa! " de David Van de Steen, qui a perdu ses parents et sa sœur lors de la dernière attaque des tueurs du Brabant, en 1985 dans la ville d'Alost.

Un soir de fête, les familles se réunissent, et c'est le cas de celle de David, attendue chez les grands-parents, incarnés par les acteurs Jan Decleir et Viviane De Muynck. Ils vivent en face du Delhaize et assistent au terrible drame. Stijn Coninx a choisi de raconter les faits du point de vue des victimes, pétries d'un profond sentiment d'injustice; les meurtriers n'ayant jamais été identifiés. Stijn Coninx au micro de Nicolas Lefèvre...