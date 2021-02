Virton : Réouverture de la piscine prévue pour le 15 février

Bonne nouvelle pour les nageurs virtonnais et de la région, la piscine de Virton rouvrira le lundi 15 février. Cette piscine communale gérée par la société privée française Equalia, est fermée depuis mars dernier.

Si la réouverture de cette piscine a pris plus de temps que d’autres, c’est d’abord parce qu’il s’agit d’un complexe aquatique avec plusieurs bassins, " il s’agit ici d’une infrastructure quand même importante, c’est un paquebot qui se remet en route ", précise d’emblée l’échevin Vincent Wauthoz.

Et puis surtout, il y a un enjeu financier, il est question de renégocier le contrat qui lie Equalia à la ville de Virton et au secteur Idélux dédié à cette piscine. Par ce contrat, Equalia doit réaliser un certain montant de recettes mais vu la crise sanitaire, ce montant est évidemment impossible à atteindre. " Dans les conditions actuelles, nous ne sommes pas en mesure de respecter ce contrat. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir le nombre de personnes qui vont pouvoir venir nager étant donné que nous sommes limités dans les tranches horaires et limités par le nombre de personnes qui pourront venir dans les infrastructures. Tous ces éléments font que nous ne serons jamais en mesure d’atteindre les recettes que nous sommes tenus de réaliser. Financièrement, nous aurions souhaité trouver des modalités qui conviennent à tout le monde, ce n’est malheureusement pas le cas ", regrette Michel Goffaux représentant d’Equalia en Belgique.

Les négociations vont se poursuivre

Les négociations ne sont pas rompues pour autant. Chaque partie espère encore aboutir à un accord sans y perdre trop mais en attendant, la ville de Virton estimait qu’il était temps de rouvrir justement pour pouvoir poursuivre les négociations : " Il faut pouvoir trouver un terrain d’entente et le terrain d’entente, je pense qu’on le trouvera, mais sur quelle base puisqu’on ne connaît rien de la fréquentation qui va arriver. Est-ce que la piscine aura du succès ou non ? On n’a encore rien pour pouvoir chiffrer le coût de cette réouverture, c’est donc difficile dans l’inconnu, de trouver des accords. Donc on va relancer la piscine, on trouvera l’accord après ", explique Vincent Wauthoz, échevin à Virton.

C’est dans ce contexte qu’Equalia a reçu un courrier lui ordonnant de rouvrir la piscine ce 15 février. " Nous allons rouvrir et poursuivre les négociations, car notre volonté c’est de pouvoir continuer à travailler avec la ville de Virton et Idélux. Nous ne souhaitons absolument pas une rupture de contrat. La piscine de Virton est un très bel outil avec un potentiel ", conclut Michel Goffaux.

Dans un premier temps, vu les heures d'ouverture limitées, la moitié du personnel va reprendre le travail. Les modalités d’ouverture seront communiquées dans les prochains jours. A noter encore, pour un feu vert total, comme pour toute réouverture de piscine, qu'on attend encore les résultats des tests pour la légionellose.