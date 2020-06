Virton : Partage et création, c'est reparti pour les ateliers Inspire

Les activités de loisirs reprennent tout doucement. A Virton, les ateliers créatifs et les conférences d'Inspire sont de retour dès le 1er juillet.

Inspire, c'est un tout nouveau projet qui a vu le jour peu avant le confinement et qui redémarre de plus belle, d’ici quelques jours.

Initiation à la zythologie, à la broderie Sashiko, à la dentelle aux fuseaux, à la vannerie spiralée, ateliers smoothies santé et jus de légumes, ateliers cosmétiques bio ou encore découverte des vins dits " naturels "...Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. De quoi passer une après-midi ou une soirée à la carte selon l’inspiration du moment.

Camille Arnould, initiatrice d'Inspire précise que le dénominateur commun de ces ateliers, c’est le partage mais aussi le respect de l’environnement et le côté durable. Les ateliers et conférences se déroulent à la maison du terroir de Gaume, dans le centre de Virton, près de la piscine. Le lieu est chaleureusement décoré d’œuvres d’artistes et artisans. Un jardin ombragé est également accessible pour les ateliers de cet été, des rendez-vous qui s’annoncent très ensoleillés.

Programmation sur le site https://inspire-creation.be