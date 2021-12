Virton : le concours du roi du pâté gaumais annulé ce 26 décembre

A Virton, le 26 décembre, c’est sacré. Chaque année, le lendemain de Noël, les Gaumais sont nombreux à se retrouver au kiosque, pour la foire aux amoureux et le concours du roi du pâté gaumais.

Mais, sans surprise, en raison de la crise sanitaire, la tradition ne peut à nouveau pas être respectée cette année. Ces événements folkloriques sont annulés, pour la deuxième année consécutive.

Même en version plus réduite, cela était trop compliqué à organiser.

" Nous étions en contact avec la commune et la police pour les mesures de sécurité, mais finalement, il s’est avéré que les contraintes nous auraient obligés d’encercler le kiosque et la tonnelle avec des barrières nadar, nous aurions dû faire des contrôles aux entrées, l’harmonie royale n’aurait pas pu s’installer derrière les concurrents, les gens auraient dû être assis avec des masques, etc. bref, on aurait perdu tout le côté festif et folklorique qui fait la réputation du roi du pâté gaumais", explique Michaël Haas, président du Royal Comité des Fêtes de Virton.

Une déception évidemment pour cette asbl qui vient tout juste de recevoir le titre de " Société Royale " mais qui reste motivée. " Oui, la motivation est toujours là mais nous ne voulons pas faire les choses à moitié, on veut garder le côté festif ", ajoute Michaël Haas. On se souvient d'ailleurs que cet été, le Comité des Fêtes a fait preuve d'imagination et a réussi à s'adapter à la crise sanitaire en transformant les traditionnels "Apéros Kiosque" en "Apéros bulle".