Virton: la maison Arc-en-Ciel accompagne les personnes transgenres

La Maison Arc-en-Ciel de la province a rappelé tout ce qu'elle mettait en place pour accompagner les personnes transgenres ou les personnes qui se posent des questions sur leur identité de genre.

Lola Nicolas, volontaire et elle-même transidentitaire propose des entretiens individuels mais aussi des groupes de parole, tant pour les adultes que pour les ados et les parents.

Un accompagnement moral quand on n'est pas toujours compris par ses proches, des réponses aux questions juridiques, médicales...

Lucie a 24 ans et vient de commencer sa transition. Elle nous raconte ce que le groupe trans de la maison Arc-en-ciel lui a apporté...