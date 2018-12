Virton: François Culot a prêté serment pour la deuxième fois

A Virton, François Culot reste Bourgmestre et a prêté serment de bourgmestre pour la deuxième fois hier lundi 3 décembre. Mais la nouvelle majorité se compose de son groupe IC+, d'ecolo Plus et Ensemble Autrement. 12 sièges sur 21. Malgré les difficultés financières - la commune vient d'apprendre que l'administration fiscale allait lui ponctionner 1,5 millions d'euros pour une entreprise qui a obtenu un dégrèvement fiscal. François Culot, reste positif...

Pour Ecolo, c'est une première à Virton, les voilà dans un exécutif avec Annie Goffin, échevine de la transition écologique. Du coté du troisième partenaire de la majorité, le seul élu du groupe Ensemble Autrement, Philippe Legros , a prêté serment comme conseiller.

Sur les bancs de la minorité, on retrouve désormais les élus de la liste Citoyens et ceux de la liste cdH. Pour Michel Mullens cdH, la ponction fiscale d'1,5 millions, ce n'est pas une surprise, mais c'était du connu.