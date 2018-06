Virton: encore pas mal d'inconnues pour le prochain scrutin communal

Le groupe IC Intérêt communaux vient de faire quelques annonces mais la liste est toujours en construction. On sait que Nathalie Van de Woestyne fait son retour en politique en devenant présidente du groupe IC. Groupe auquel appartiennent le bourgmestre François Culot et les échevins Wauthoz et Raulin.

Conseillère communale de l’opposition durant 18 ans, Nathalie Van de Woestyne avait quitté la vie politique en 2012 à l’aube des élections.

Elle succède donc à Etienne Chalon, ancien président des IC qui a rejoint le mouvement "Citoyens" en compagnie de plusieurs élus cdH.

On ne sait toujours pas si la nouvelle présidente, sera candidate. Le groupe communiquera le nom de ses candidats seulement cet été.

Ecoutez Nathalie Van de Woestyne au micro de Nicolas Lefevre...