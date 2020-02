Virton: Du roman à l'écran, au cinéma Patria

Le cinéma Patria de Virton a donné le ton ce week-end avec l'ouverture de l'événement, "Du Roman à l'écran". Un événement qui propose des films issus de livres.

A Virton, le projet a été mis sur pied en collaboration avec la bibliothèque Biblionef., mais l'opération a lieu ailleurs également.

Durant trois semaines, des lectures, des rencontres et des films sont au programme dans 13 communes de la province, tant au nord qu'au sud. La formule connaît un grand succès comme s'en réjouit Virginie Feller, de la biblionef...

www.province.luxembourg.be

