Virton: Burgo Ardennes condamnée à une amende pour infractions ayant entraîné la mort

Le tribunal du travail de Marche-en-Famenne a condamné l'entreprise Burgo Ardennes de Virton à 40.000 euros d'amende pour une série d'infractions ayant entraîné la mort d'un ouvrier dans un accident de travail, en avril 2018, a-t-on appris ce mercredi.

Parmi les préventions retenues, l'homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution.

Les faits remontent au 9 avril 2018. La victime effectuait des réglages sur un transstockeur, un appareil permettant de transporter les gros colis, quand elle a été heurtée à la tête par le chariot mobile, manœuvré par l'un de ses collègues, sous lequel elle se trouvait. Grièvement blessé, l'ouvrier était décédé quelques jours plus tard à l'hôpital.

Vendredi dernier, le tribunal du travail de Marche-en-Famenne a condamné l'entreprise à 40.000 euros d'amende pour diverses infractions, dont homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution. "Aucune mesure de précaution ou de protection n'était prévue par la prévenue lorsque cet équipement était passé en mode manuel", peut-on lire dans le jugement. Le tribunal souligne notamment le manque de visibilité pour la personne chargée de manœuvrer la machine, ainsi que l'absence de règles de circulation pour empêcher ce type d'incident de se produire.

La société Burgo Ardennes avait sollicité l'acquittement, rappelant que la victime avait donné les instructions alors qu'elle se trouvait sous la machine. Mais le tribunal a rejeté toute faute dans le chef de l'ouvrier décédé. Compte tenu des réglages que ce dernier était amené à effectuer, la cour a estimé que "sa position était la plus adéquate". "Il n'a pas pu prévenir son collègue, à qui il a demandé lui-même de déplacer le chariot du transstockeur, du fait qu'il n'avait pas identifié sa présence. La mort de la victime est bien la conséquence nécessaire des imprudences et violations réglementaires par la prévenue en matière de bien-être au travail."

Burgo Ardennes bénéficie cependant d'un sursis pour la moitié de l'amende.

What do you want to do ?

New mail

Copy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?

New mailCopy

What do you want to do ?