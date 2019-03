Dans la commune de Vielsalm, la société IBV souhaite renouveler son permis d’exploitation sur le zoning de Burtonville.

Spécialisée dans la découpe et la transformation du bois, l’entreprise envisage également une extension pour fin 2020. L’avant-projet a été présenté aux riverains lors d’une réunion d’information. Ecoutez Emmanuel Nistajakis, représentant d’IBV :

"Nous prévoyons une cogénération bio-masse, au bois usé non dangereux, une ligne de production de pellets, des nouvelles chambres de séchage, et un hall de stockage pour du bois scié, pour un total de 60 000 000 d'euros. Et en sus la création d'une cinquantaine d'emplois.

Le marché veut généraliser la vente de bois séché, mais aussi une consommation de pellets de plus en plus importante sur le marché. Si on considère qu'on a un permis en janvier 2020, fin de l'été 2020 on devrait avoir fini les travaux."

Notez que pour certains riverains, ce projet d’extension n’est pas une bonne nouvelle. Depuis de nombreuses années, ils dénoncent des nuisances sonores au niveau du zoning de Burtonville, des retombées de poussière et un manque d’eau.