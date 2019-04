Vielsalm: des projets pour une commune plus durable

A Vielsalm, les autorités ont présenté plusieurs projets pour une commune plus durable, plus respectueuse de l'environnement et plus soucieuse des besoins de la population en matière de produits sains.

Les projets consistent à mettre en place un magasin des producteurs, un potager collectif ou encore des jardins partagés. Philippe Périlleux, directeur de l'ASBL "Les Hautes Ardennes", nous en dit plus sur ces jardins partagés qui ont pu voir le jour grâce à une collaboration avec le CPAS, la commune, l'intercommunale Vivalia et l'école spécialisée.