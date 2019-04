Plus d'un an après le scandale de fraude à l’étiquetage et la commercialisation de viande impropre à la consommation, Veviba devenu Qualibeef tente de redorer son image.

L’ancien manager de crise et actuel administrateur délégué dirige l’entreprise et son abattoir à Bastogne, avec une nouvelle équipe.

Une réorganisation judiciaire surveillée par le parquet de Neufchâteau est en cours suite au retrait de la famille Verbist, il y a quelques semaines. Qualibeef est donc à l’abri de ses créanciers pendant trois mois.

Le point sur la situation avec Christian Kerkhofs, administrateur délégué au micro de Nicolas Lefèvre...