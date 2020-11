Vaste opération de police ce samedi soir en province de Luxembourg, une centaine d'agents mobilisés

Une importante opération de police a lieu ce samedi en province de Luxembourg. Dans le jargon, on appelle ça une Full Integrated Police Action (FIPA). Une centaine d’agents sont mobilisés pour effectuer divers contrôles visant à lutter contre les vols et contre le trafic et la consommation de drogue. Il s’agit aussi d’améliorer la sécurité routière et de veiller au respect des mesures Covid.

"La crise sanitaire n’empêche pas la présence de bandes criminelles qui commettent des vols dans les habitations, explique Christophe Brück, commissaire divisionnaire de la police fédérale et responsable de l’opération. On sait que la province de Luxembourg compte un nombre important de secondes résidences, c’est une zone fort touristique et attractive pour pas mal de gens."

Coincer les trafiquants

En ce qui concerne la drogue, le Luxembourg n’est pas épargné non-plus. Au début de l’été par exemple, une grande quantité d’héroïne avait été saisie sur l’E411.

"Il est clair que la province de Luxembourg, avec ses grands axes autoroutiers et aussi parfois son réseau secondaire, est un axe de transit entre la France et les Pays-Bas par exemple, mais également entre le nord et le sud du pays. Donc nous devons être présents sur le terrain. C’est pourquoi cette opération se concentrera sur le réseau autoroutier et sur le réseau secondaire, mais aussi sur les centres-villes."