Vaccination en Luxembourg: huit habitants de plus de 18 ans sur dix ont reçu une première dose

La coordination des centres de vaccination, " Vaccilux " a fait le point ce lundi sur la situation en Province de Luxembourg. Les chiffres sont bons puisque que pratiquement 80% de la population a reçu une première dose de vaccin et 65% la deuxième. De quoi conférer une immunité collective aux Luxembourg. Mais il faut continuer à tenter de persuader les 20% restants. " Le vaccin protège efficacement contre les formes graves de la maladie et réduit de 80 à 90% la transmission de la maladie ", explique le Docteur Guy Delrée, coordinateur des centres de vaccination luxembourgeois, "et face au variant " delta " qui sera bientôt majoritaire en Belgique, les personnes qui ont reçu deux doses sont très bien protégés ! " Il faut notamment convaincre les adolescents et les moins de 35 ans, pour qu’ils se protègent eux-mêmes, mais aussi leurs proches plus vulnérables et pour retrouver une véritable vie sociale et culturelle ou encore pour pouvoir partir en vacances. Dans les cinq centres luxembourgeois, il est en tous cas, tout à fait possible de se faire vacciner sans rendez-vous. Il suffit de regarder les horaires d’ouverture (qui peuvent varier), sur www.covidluxembourg.be et de se présenter avec sa carte d’identité. Et, il convient de se décider rapidement car la fermeture des centres de vaccination est programmée. Pour Virton et Bastogne, ce sera le 14 août, il est donc grand temps pour ceux qui n’ont pas reçu leur première dose. Le centre de Marche-en-Famenne fermera le 26 août et Arlon le 28 août. Le centre de vaccination de Libramont devrait pouvoir encore fonctionner à raison d’un jour par semaine, dans les prochains mois, mais cela demande confirmation. Pour la suite et notamment une éventuelle troisième dose à administrer à certains publics, " les médecins généralistes, pourraient jouer un rôle dans la suite du processus ", conclut le Docteur Delrée.