Vacances dans le Luxembourg belge : Bastogne insolite

Tour à Bastogne et visite des musées

Dans sa série d’été, L’Avenir Luxembourg vous emmène dans la province de Luxembourg. Première étape : Bastogne, sur les traces de la Seconde Guerre Mondiale. Puisque cet été sera plus que jamais wallon, L’Avenir nous concocte un parcours de découverte : "On a pensé à nos lecteurs en leur proposant une excursion clef sur porte et un programme complet avec toutes les infos pratiques. C’est comme un guide", détaille Xavier Creer, le journaliste-guide de cette première étape.

En jeep ou en trottinette électrique, l’itinéraire vous guide dans les lieux légendaires qui ont fait l’Histoire. Départ sur la place Mc Auliffe, reconnaissable par son char, pour voyager autour de Bastogne et y dénicher les anecdotes qui ont fait gagner à la ville ardennaise son surnom de "Nuts City".

"L’idée n’est pas de partir du Bastogne War Museum : on évite les grandes attractions connues du public, mais on démarre de la Place Mc Auliffe en jeep d’époque avec un guide agrée pour passer par les endroits symboliques de la guerre comme le Bois de la Paix et le Bois Jacques avec des explications", explique Xavier Creer.

Et pour compléter, le parcours offre aussi une liste de spots où manger et boire ainsi qu’une liste de musées à ne pas louper.

L’itinéraire complet est à retrouver aujourd’hui dans L’Avenir Luxembourg ou, sur le web, ici.