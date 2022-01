Vacances d'hiver : moins de monde que d'habitude à Durbuy

Les vacances de Noël touchent à leur fin et c’est tout doucement l’heure des bilans touristiques.

A Durbuy, malgré la crise sanitaire, les touristes étaient au rendez-vous, mais bien moins nombreux qu’en 2019.

Nous avons tout de même croisé plusieurs familles en vacances et conquises par le charme de la plus petite ville du monde. Beaucoup sont venus profiter du marché de Noël et de la patinoire. " On vient chaque année, mais cette année, c’est un peu triste, car il y a moins de monde que d’habitude avec toutes ces mesures ! ", s’exclame une touriste namuroise.

Dans une sandwicherie du centre, la patronne regrette aussi le manque de monde et l’ambiance un peu moins féerique que d’habitude : " On sent bien qu’il y a un malaise, le marché de Noël était différent, il a été coupé en deux, on n’a pas ressenti l’ambiance de Noël comme on aurait dû ".

C’est clair que le covid safe ticket et l’entrée payante au marché de Noël en ont freiné plus d’un, mais dans les différents stands, les commerçants semblaient s’y attendre. " Comparé aux autres années, c’est beaucoup plus calme mais il y a quand même des clients, et tout le monde est dans la bonne humeur, on est content d’avoir pu faire ce marché malgré tout ", se réjouit une commerçante.

Et c’est aussi un bilan mitigé que dresse Jacques Leboutte, président du syndicat d’initiative. " On a eu une fréquentation en baisse mais correcte malgré tout. On a dû à chaque fois s’adapter au CODECO mais on y est arrivé, on est content d’avoir pu organiser le marché malgré toutes les restrictions. Le bilan est donc quand même positif ", conclut-il.

A noter que la marché de Noël de Durbuy est encore ouvert ce week-end.