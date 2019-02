Va-t-on vers une privatisation des deux homes, la Concile et le Home St Jean-Baptiste à Florenville?

Les deux homes et leur capacité causent bien des soucis financiers à la commune depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, le front commun syndical CGSP-CSC Services Publics fait part de ses craintes dans une lettre ouverte au Bourgmestre et à la présidente de CPAS. Il relève des propos tenus lors de la séance de voeux communaux mais également la récente visite de consultants extérieurs. Et les syndicats expliquent dans la lettre ouverte que cela suscite un certain émoi chez les travailleurs et leur famille.