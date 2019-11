Va-t-on vers un dialogue avec les zadistes d'Arlon ?

La Ville d'Arlon et l’intercommunale Idélux ont annoncé qu’elles iraient prochainement à la rencontre des zadistes. Voilà plus de deux semaines que ces activistes écologistes occupent le site de l’ancienne sablière de Schoppach, dans le but de s'opposer au projet de zoning industriel.

La Ville d’Arlon et Idélux souhaitent convaincre les zadistes du bien fondé de ce zoning, dont une partie sera réservée à la biodiversité.

Idelux rappelle qu'elle a déjà revu ses plans puisqu'un zoning était prévu à Weyler.

Les discussions s’annoncent néanmoins compliquées. Les zadistes ont exprimé que la seule finalité était l’abandon du projet. Elie Deblire, président d’Idélux ...