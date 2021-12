Usine Valvert à Etalle : les discussions entre syndicats et direction sont en suspens

Après deux jours de grève, jeudi et vendredi dernier, direction et syndicats se sont à nouveau réunis ce matin à l’usine Valvert d’Etalle.

Pour rappel, début novembre, Nestlé Waters a annoncé son intention de transformer son site d’embouteillage d’Etalle. Un énorme investissement mais conséquence de cette modernisation, 14 personnes vont perdre leur emploi .

Les discussions sur les départs ont débuté mais les propositions faites par la direction ont, jusqu’à présent, été jugées insuffisantes. La semaine dernière, le front commun CSC-FGTB espérait une diminution du nombre de licenciements mais l'entreprise n'a pas fléchi. Ensuite, les travailleurs ont estimé que les montants proposés par la multinationale Nestlé Waters pour les départs étaient ridicules. Le personnel a alors débrayé pendant deux jours.

La dernière offre proposée ce lundi par la direction ne sera soumise qu’aux travailleurs le 3 janvier prochain. " Ce matin, on a eu une troisième offre qui a été faite par Nestlé mais vu la période de l’année, c’est un peu compliqué d’informer les travailleurs. Cette semaine, la plupart est en congé et la semaine prochaine, l’usine est fermée. Donc, à la reprise, le 3 janvier, les délégués vont informer l’ensemble de leurs collègues des nouvelles conditions qui sont offertes et on verra alors si on négocie plus ou pas. Une nouvelle réunion de négociation avec la direction aura lieu le 14 janvier ", explique Didier Pironet, secrétaire permanent à la FGTB Horval Namur-Luxembourg.