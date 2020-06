A Arlon, pendant le confinement, beaucoup de citoyens ont pris l'habitude de se déplacer à pied ou à vélo et cette tendance s’est poursuivie alors que le déconfinement est en route. Le nombre de piétons et de cyclistes en ville est sensiblement plus élevé qu'avant la pandémie.

En vue d'inciter les Arlonais à garder ces bonnes habitudes de déplacement, le Collège communal a décidé de mettre en place des aménagements temporaires, le plus important étant la création d'une zone 30 dans le centre-ville d'Arlon. La zone inclut toutes les rues situées à l'intérieur du cercle formé par les rues suivantes, celles-ci y étant également comprises : rue de la caserne, rue de Diekirch, rue du 25 Août, rue Joseph Netzer et rue Saint Jean. La signalisation sera mise en place dès ce vendredi 5 juin.

Dans son communiqué, la ville d’Arlon explique qu’une zone 30 apporte plus de sécurité aux piétons et aux cyclistes dans leurs déplacements et que cela ne génère pas plus de congestion que le 50 km/h car, en ville, ce sont les carrefours qui déterminent la capacité d'une voirie et génèrent des embouteillages. Vu que les carrefours ne seront pas modifiés, la congestion n'augmentera donc pas.

Le collège a, par ailleurs, pris une deuxième série de mesures temporaires visant à favoriser la pratique des modes actifs dans le centre-ville : à la rue de Diekirch, dans sa section devant le cinéma d'Arlon, et à la rue de Saint-Jean, entre la rue des Déportés et la rue de la Synagogue, une des bandes de circulation sera supprimée afin d’apporter plus de sécurité aux cyclistes.

Le Collège communal a validé ces mesures jusqu'en date du 30 septembre 2020.