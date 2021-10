Une voiture flambant neuve pour les élèves de la section automobile de Pierrard à Virton

L'Institut des Arts et Métiers de Pierrard à Virton vient de recevoir une mini Morris pour les élèves. Il est important de travailler sur des véhicules neufs, dotés des nouvelles technologies. L'école a donc cherché de nouvelles manières de se doter d'un matériel performant et c'est le garage Bilia-Emond d'Arlon qui a répondu à leur appel. Une grande première pour le responsable de la section automobile à Pierrard, Philippe Collot :

"C'est la première fois qu'un garage entame cette démarche. Nous avons été choisis par ce garage pour la reconnaissance de l'apprentissage qui est fait. On n'a jamais de véhicules neufs, ceux que nous possédons et qui le sont, sont ceux remportés lors de concours par nos élèves. Les constructeurs demandent à avoir du personnel compétant, mais de leur part c'est la première fois qu'on a un véhicule aussi moderne."

Cet investissement, pour le directeur de Bilia-Amond à Arlon, Philippe Emond, c'est aussi un partenariat win-win. :

"Effectivement, un win-win pour tout le monde, les étudiants ont besoin de la modernité pour développer leurs compétences, et nous on a besoin de techniciens compétents pour le futur. Le projet arrange tout le monde."

D'ailleurs Nathan, jeune étudiant, ne voit lui que l'avenir et pense que ce partenariat ne sera que bénéfique :

"Pour une dernière année, ça fait plaisir qu'un grand concessionnaire s'intéresse à notre avenir. Ca change de notre ancien univers de travail où on avait des véhicules plus vieux. Maintenant on a de la technologie et aujourd'hui les voitures c'est de l'électronique, et de moins en moins de mécanique, donc il y a un avantage."