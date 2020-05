Une rentrée scolaire dans le calme et la sérénité dans les écoles communales de Vielsalm

A Vielsalm, les six implantations communales sont prêtes pour à nouveau accueillir les élèves de sixième primaire ce lundi. Elles ont toutes reçu la visite du conseiller en prévention communal, Johnny Drouget. Et ce qu’il a pu voir l’a amplement satisfait.

Ainsi, à Salmchâteau, des entrées séparées pour la garde des petits et pour les sixièmes primaires. Les classes sont spacieuses et permettront à tous de garder leurs distances. Et pour la semaine du 25 mai, la classe des premières et deuxièmes primaires est déjà prête.

Les élèves de 1re et 2e ne viendront pas le même jour et, dans leur classe, un parcours fléché est tracé au sol pour éviter tout croisement. Une des classes a aussi été transformée en salle d’isolement.

"Les parents sont censés garder les enfants malades à la maison, explique Johnny Drouget, mais dans le cas où un enfant se sentait mal ou avait de la fièvre à l’école, il irait dans la salle d’isolement en attendant qu’on l’on puisse l’évacuer".

Tout a été mis en œuvre pour que parents et enfants soient rassurés

Le masque sera obligatoire en classe alors les enseignants ont tout prévu au cas où, un enfant aurait un peu de mal à le supporter… "L’institutrice autorisera l’élève à aller dix minutes dehors", précise Sandrine Winand, la Directrice des écoles communales de Vielsalm, et à enlever son masque le temps de reprendre des couleurs."

La rentrée de lundi se fera sur un mode mineur. Dans deux des six implantations, aucun élève de sixième primaire ne rentre et pour les autres, de un à sept élèves dont trois à Salmchâteau.

"Tout a été mis en œuvre pour que parents et enfants soient rassurés", commente Marc Jeusette, Echevin de l’Enseignement à Vielsalm. Mais nous comprenons que, malgré tout, certaines familles éprouvent toujours certaines craintes… De toute façon, les enfants qui ne rentrent pas continueront à recevoir du travail via les canaux utilisés pendant la période de confinement."