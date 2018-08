Une première à Etalle ce 15 août: le "Water Festival"

Un festival sportif, musical et environnemental, organisé par le club des jeunes. C'est vrai que la petite commune gaumaise est notamment connue pour son eau Valvert. D'où l'idée de créer un événement autour de l'or bleu, comme nous l'explique Noëline Hanus, présidente du club des jeunes d'Etalle, au micro d'Anne Lemaire :

"Le projet est de mettre en avant une ressource locale, l'eau en l'occurrence, et de se lancer dans un grand événement, qui sort du commun. Il y aura une course le matin, de 5 à 10 Km, au fil de l'eau dans la forêt de Valvert. Ensuite les concerts dès 11 heures, avec des groupes locaux. Et un concert qui fera référence à l'eau. Ce sera l'eau sous toutes ses formes."

Des groupes folk, punk-rock et électro joueront derrière le complexe sportif. Enfin, lors de ce festival, il y aura une conférence itinérante dans les bois d'Etalle, pour discuter de la problématique de l'eau.