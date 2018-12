Une nouvelle ligne de bus express entre Marche-en-Famenne et Liège dès avril 2019

Dès le mois d’avril prochain, il y aura bien une nouvelle ligne de bus express entre Marche-en-Famenne et Liège. Le Ministre wallon de la Mobilité, Carolo Di Antonio a retenu le projet dans le cadre du plan d’investissement wallon. Une liaison par bus réclamée par beaucoup de Bourgmestres de la nationale 63 en Famenne et Condroz et aussi par Ecolo. Cette ligne Marche-Liège, dont le trajet devrait durer 57 minutes, desservira au départ de Marche : Somme-Leuze, Havelange, Clavier, Nandrin, Neupré, Sart Tilman et Liège centre avec deux trajets le matin et deux trajets le soir. De quoi réjouir étudiants et travailleurs de la région. La ligne sera exploitée par un privé.