Une nouvelle boucherie du terroir à Paliseul

Le terroir et le circuit court ont plutôt la cote et ce 5 avril, à Paliseul, une toute nouvelle boucherie a ouvert ses portes ! En plein confinement, c’est comme un petit vent de fraîcheur dans la localité. En ce premier jour, la clientèle était au rendez-vous ! Le jeune boucher s'est trouvé conforté dans sa motivation d'ouvrir malgré le contexte. Mathieu Maziers a, un moment, hésité mais tout était prêt au presque… Les vestes aux couleurs de la boucherie n’ont pu être terminées à temps et à présent, l’entreprise qui devait les fournir est fermée. Sinon, la nouvelle boucherie respecte strictement les mesures contre le coronavirus : masques, gants et gel hydroalcoolique pour le personnel et deux clients à la fois devant le comptoir !

Mathieu Maziers a appris son métier à l’école de boucherie de Namur. Il a travaillé pendant cinq années comme ouvrier mais rêvait de s’installer à son propre compte. Ses parents sont tous deux indépendants, et, comme il le précise, il a toujours été " baigné dans cet univers " ! Et à Paliseul, Mathieu a saisi une belle opportunité. La météo de ce printemps incite aux barbecues. Et puis, comme il a aussi suivi une formation en " service traiteur ", il proposera régulièrement des plats cuisinés mais dans la charcuterie, ses spécialités sont le pâté à l’ancienne, le boudin et la saucisse de chasse " légèrement fumée et composée d’un mélange entre chair fine et gros morceaux ", un produit bien ardennais ! Mathieu Maziers et son équipe avaient prévu, au départ, d’inviter la population de Paliseul, à une inauguration publique. Elle est reportée quand la période de confinement sera terminée.