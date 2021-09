Une nouvelle aile pour l’hôpital de Marche

L’intercommunale Vivalia a inauguré ce mercredi une toute nouvelle aile pour l’hôpital de Marche-en-Famenne. La nouvelle aile c’est 5.000 m³permet de regrouper au rez de chaussée, la quasi-totalité des consultations dispersées aujourd’hui dans l’hôpital. Le service gériatrie avec hôpital de jour occupe le premier étage, ce qui doit permettre aux personnes âgées de faire un bilan de santé en une journée. Au deuxième étage, une toute nouvelle maternité a été aménagée avec 17 lits. Le troisième étage est occupé par, la chirurgie orthopédique. D’autres projets doivent encore se concrétiser : " un tout nouveau bloc opératoire avec six salles et un nouvel hôpital de jour chirurgical et puis redynamiser l’entrée de l’hôpital et aménager de nouveaux parkings ", précise Philippe Deleuze, le Directeur médical de l’hôpital de Marche. Le tout pour faire de Marche, la " citadelle nord " du projet Vivalia 2025 avec le nouvel hôpital centre-sud à Houdemont (Habay). A cet égard, le Vice-président du Gouvernement Wallon, a prévenu les Luxembourgeois Willy a appelé l’ensemble des acteurs du monde hospitalier à aller de l’avant. "C’est la dernière fois que le train passe", a insisté le ministre. "Il n’y aura pas d’autres opportunités de réaliser le déploiement de nos infrastructures hospitalières et de notre offre de soins. " Et d’ajouter que le Gouvernement Wallon a prévu 425 millions pour le projet luxembourgeois !