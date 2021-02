Une motion de méfiance constructive et une nouvelle majorité pour la commune de Paliseul

Du changement à la tête de la commune de Paliseul avec la motion de méfiance constructive, déposée ce vendredi 29 janvier. Au sein de la majorité actuelle, les relations entre le groupe Action et la liste du Bourgmestre se sont détériorées avec une perte de confiance. Pour Marc Jacquemin (Action), président du CPAS de Paliseul, " ça fait un an que l’on se remet en question par rapport au fonctionnement du Collège notamment dans la façon de gérer les dossiers, particulièrement en matière du personnel… " La liste Action, a donc choisi de s'allier avec le groupe Pour Vous. Et c’est Philippe Léonard, meilleur score aux élections sur la liste Pour Vous qui deviendra Bourgmestre. " Il nous a semblé que le programme de la liste Action était relativement similaire au nôtre avec des points de vue relativement proches pour travailler correctement ", explique Philippe Léonard. Avec Philippe Léonard, Bourgmestre, Jean-Pol Hannard (Bourgmestre jusqu’en 2012) et Marie-Claire François intègrent le nouveau Collège Echevinal où on retrouvera toujours pour la liste Action, Marjorie Marlet et Stéphane Dauvin et Marc Jacquemin comme Président de CPAS. Quant l’actuel Bourgmestre, il ne se dit pas trop étonné par la tournure des événements. Mais il regrette la manière dont il a appris le dépôt de la motion de méfiance et pense sérieusement à quitter la politique !