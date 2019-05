Une mobilisation contre l'extrême-droite dans le Luxembourg ?

Face aux résultats des élections de ce dimanche et la montée du Vlaams Belang, les équipes populaires Luxembourg ont aussi participé hier à Bruxelles, au rassemblement contre l'extrême-droite en Belgique et en Europe. Plus de 4000 manifestants se sont réunis devant le parlement européen à l'initiative de la coalition Stand-Up, un groupement d'associations anti-fascisme.

Mouvement d'éducation permanente, les équipes populaires de la Province de Luxembourg tenaient à y participer. Un appel avait été lancé sur Facebook pour rejoindre la capitale, en train.

Evidemment, vu la distance, certains citoyens luxembourgeois n'ont pu s'y rendre, c'est pourquoi il est question d'organiser prochainement un événement dans la province. "On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de motivation ici dans le sud. On a déjà eu des contacts avec des partenaires pour essayer d'organiser un rassemblement contre l'extrême-droite ici dans le Sud-Luxembourg" explique Dominique Verhaeren, animatrice aux équipes populaires Luxembourg.