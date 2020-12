Une messe de Noël en drive-in à Arlon

Pas possible pour les prêtres de célébrer les messes de Noël normalement cette année. Les églises ne peuvent accueillir que 15 personnes maximum. Dans beaucoup d'endroits, on multiplie les offices afin de permettre au plus grand nombre de participer à l’eucharistie de Noël.

A Arlon, on ne manque pas d'originalité, les fidèles vont pouvoir assister ce soir à la messe depuis leur voiture. Une célébration en drive-in est en effet organisée. 200 véhicules pourront rejoindre le grand parking Parc des Expositions, le prêtre sera lui en hauteur sur une remorque de camion pour célébrer la messe qui sera diffusée via les autoradios. C’est un paroissien du Sacré-Cœur, Pierre Adam, qui a eu cette idée, et le Doyen d’Arlon, l’abbé Pascal Roger et son équipe pastorale ont trouvé l’idée intéressante et n’ont pas hésité longtemps pour organiser cette messe en drive-in. Un comité s’est mis en place, il a fallu solliciter les autorités pour les diverses autorisations, y compris le CSA ( conseil supérieur de l’audiovisuel ) pour obtenir une fréquence afin de pouvoir transmettre sur la messe sur les autoradios.

Ce soir, les voitures sont attendues dès 17 H 30. Les participants devront s'habiller chaudement car il ne sera pas possible de laisser tourner les moteurs.

La messe sera aussi retransmise en direct sur la radio locale arlonaise " ARL Radio " ainsi que sur la page facebook d’" activités Boguifra " .