Une meilleure rémunération pour les éleveurs grâce à la coopérative "en direct de mon élevage"

Une centaine d'agriculteurs, désabusés par le scandale Veviba et qui font partie de cette coopérative, ont investi 1 500 000 euros dans un atelier de découpe à Perwez, ce qui leur permet de gérer eux-mêmes la production et la commercialisation de la viande en circuit court.

Résultat, une filière bovine qui se développe et qui élimine les intermédiaires. Ecoutez Sébastien Besseling, agriculteur dans la commune de Vaux-sur-Sûre...