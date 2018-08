Une marque, un logo et un label pour la Gaume ! Cette région du sud de la province possède une identité forte et mérite qu'on en fasse la promotion touristique de manière harmonieuse. Jusqu'à présent la signalétique, les panneaux de promenades et les flèches de localisation étaient multiples, chaque acteur touristique ayant sa propre typographie.

C'est pourquoi la Maison du Tourisme de Gaume et le Parc naturel de Gaume ont répondu ensemble à un appel à projets wallon et ont créé une charte graphique.

Le logo "Gaume terroir créatif" comprend le soleil de Gaume, pour le côté chaleureux de cette région, un paysage rond évoquant les cuestas et une feuille symbole de la nature.

Deux couleurs composent le logo : vert foncé et jaune doré.

Il peut être utilisé par tous les acteurs touristiques gaumais, mais aussi par les commerçants, les associations...

La charte graphique se compose aussi d'un univers chromatique ainsi que de plusieurs polices et pictogrammes à utiliser pour les panneaux, flyers, brochures et autres supports de promotion. Adèle Reuter, directrice de la Maison du Tourisme et Nicolas Ancion directeur du Parc naturel...