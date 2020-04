Une maquette aux enchères pour venir en aide au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne

Une maquette d’hélicoptère sera vendue aux enchères, ce dimanche 26 avril au profit de l’asbl Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne ! Cette maquette, c’est une pièce unique et une authentique réplique à l’échelle 1/32ème d’un hélicoptère opérationnel au CMH pendant de nombreuses années (entre 2006 et 2018). Elle est l’œuvre d’un membre affilié à l’asbl et passionné de maquettes, Grégory Solheid, de Spa, qui l’a généreusement offerte ! La mise aux enchères sera organisée sur la page Facebook du CMH le dimanche 26 avril de 10h à 18h. La mise à prix de 1000€ et toute personne qui souhaite enchérir est invitée à se manifester en commentaire public par tranche d’un montant minimal de 25 €. Au terme de la mise aux enchères, le dimanche 26 avril à 18h, la maquette de l’hélico EC145 #Bravo sera attribuée au candidat acquéreur ayant proposé l’offre de prix la plus importante, une fois évidemment, le montant total versé ! Cette mise aux enchères est une action de collecte de fonds organisée à titre exceptionnel par l’équipe du CMH et c’est un appel exceptionnel à la générosité de la population. L’espoir c’est de pouvoir pallier les pertes de rentrées financières auxquelles l’asbl Centre Médical Héliporté va devoir faire face suite à l’annulation de plusieurs événements associatifs organisés à son profit et qui étaient planifiés entre avril et juin! Sur base des événements prévus, la perte estimée des promesses de soutien est de l’ordre de 85.000 €. Rendez-vous donc dimanche dès 10h sur la page Facebook du CMH.