Une maison médicale à Martelange, pour faire face à la pénurie de médecins généralistes

A Martelange, six médecins généralistes assurent désormais leurs consultations dans des locaux flambant neufs ! La nouvelle maison de santé est en effet fonctionnelle depuis le 2 novembre dans la rue de Radelange. Un investissement de 400.000 euros bien nécessaire pour éviter la pénurie de médecins. C'est d'ailleurs Patrick Lambinet, médecin généraliste à Fauvillers et Martelange qui avait tiré la sonnette d'alarme en 2014.

"C'était une catastrophe, j'allais me retrouver seul" explique ce médecin qui exerce depuis 30 ans. "Je suis allé au conseil communal pour leur dire d'être attentifs à la pénurie médicale qui allait arriver parce qu'il y avait deux médecins prêts à partir. Il fallait absolument trouver une solution. Je leur ai dit "Trouvez un bâtiment et je trouverai les docteurs"."

Aux côtés des médecins, on retrouve également un kinésithérapeute et un dentiste. Ce dernier vient de Bruxelles, mais compte s'installer à Martelange prochainement. "La société de médecine dentaire nous a dit que dans le sud du pays, c'était un peu la misère. J'ai vu l'annonce de Martelange et je me suis lancé" nous confie le Dr. Vinh Nhat Duy Nguyen. "Comme c'est le confinement et qu'il n'y a plus d'activités, pour l'instant, je n'ai découvert que le chemin du logement à mon travail, mais j'ai hâte que ça aille mieux"​.

A Martelange, la maison de santé peut être rehaussée si le besoin ou la demande s'en fait ressentir. "On pourrait y ajouter 6 à 7 autres cabinets médicaux. Le but, c'est de rassembler toutes les spécialités au même endroit. On a la crèche à côté, le poste de police et un parking. Bref, un lieu central facilement accessible" conclut le bourgmestre, Daniel Waty.