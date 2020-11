Une IGP pour le saucisson gaumais

Willy Borsus, le ministre wallon de l’agriculture, espère pouvoir obtenir une indication géographique protégée pour certaines salaisons comme le saucisson gaumais. Le dossier est transmis à l'Europe qui doit trancher.

Vanessa Maréchal tient une boucherie à Gérouville dans la commune de Meix-devant-Virton. Elle nous précise les avantages de cette IGP :

"C'est une notification géographique protégée, et une reconnaissance du produit liée à notre terroir. Pour le tourisme c'est aussi une plus value, la publicité est présente, et on attend des retombées économiques. Pour le client, cela représente un savoir-faire, contrôlé, et cette IGP permet d'éviter la copie et les malfaçons. Comme on a pu le voir avec le pâté gaumais."