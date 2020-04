Une étape importante dans la reprise de l'abattoir et du marché couvert de Bastogne

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la reprise dans l’abattoir Bastogne. En décembre dernier, on annonçait le nom des repreneurs, à savoir,Jan Swaegers, qui a plus de 40 ans d’expérience dans le secteur de la viande en Flandre et sa fille Charlotte. Ce 9 avril, l’ensemble des conventions relatives à la reprise des installations de l’abattoir et du marché couvert ont été signées, par Charlotte et Jan Swaegers, par la Curatelle de la faillite de Qualibeef (ex-Veviba), mais aussi, Idelux Développement et Idelux Finances. Pour le Ministre Wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, " Il est important de pouvoir réactiver au plus vite l’abattoir, situé au cœur d’une des régions par excellence pour l’élevage bovin. Dans un secteur aujourd’hui en crise, cette nouvelle positive devrait permettre de soutenir le commerce de détail et de réactiver des filières de valorisation." Reste encore à obtenir les agréments de l'AFSCA, la remise en état de l’outil, le recrutement du personnel, la mise en relation avec les acteurs locaux et la relance des abattages. Le Ministre Borsus ajoute que les outils wallons à la fois de promotion (APAQ-W…) et de valorisation économique (AWEX…) sont à la disposition du nouvel exploitant.