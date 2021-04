Une consultation populaire, par courrier, pour le projet de hall sportif dans la commune de Gouvy

A Gouvy, il y a un certain temps que la construction d'un hall sportif est en réflexion. En septembre 2020, le Ministre Wallon des Sports Jean-Luc Crucke confirmait la promesse de subside. Le Collège communal de Gouvy veut connaître l'avis de sa population sur le sujet mais si la consultation populaire aura lieu dans les tous prochains jours, elle se fera par courrier.

"Etes-vous favorable à la construction d'un hall sportif dans la commune ?" C'est la question qui est posée aux habitants de Gouvy. Mais des raisons sanitaires, la consultation aura lieu les prochains jours sous la forme d’un courrier envoyé à toutes les personnes qui ont au moins 16 ans au 29 mars 2021. " Chaque participant va recevoir, par courrier, son bulletin de vote avec un certificat d’identification et l’anonymat sera bien respecté ! Il n’y a vraiment que la procédure de vote qui change sinon on a calqué le processus sur la consultation populaire qui est reprise dans le cadre du code de la démocratie locale ", précise, la Bourgmestre Véronique Léonard.

La promesse de subside de la Wallonie a un peu précipité les choses mais la majorité actuelle tenait vraiment à organiser une consultation. " Chez les citoyens, jusqu’à présent, poursuit la Bourgmestre, il y a des pour et des contres. Les avis sont plutôt mitigés. Et on espère que la consultation populaire va permettre de trancher la position et les souhaits des citoyens par rapport à la politique sportive de la commune ". Véronique Léonard espère un taux de participation élevé, jusqu’à 40%. C’est le conseil communal qui, en définitive tranchera, mais " pour que l’on puisse suivre le résultat, il faut que la participation soit importante et que l’écart entre les votes pour et les votes contre soit bien marqué ", conclut la Bourgmestre. Les habitants de Gouvy vont recevoir, ces jours-ci, un toutes-boîtes, des infos sont aussi disponibles sur le site internet de la commune et les bulletins de vote arriveront dans les foyers vers le 10 avril. Verdict du scrutin début mai, au dépouillement des votes par courrier.