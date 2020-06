Une civière médicalisée pour transporter les patients contaminés en toute sécurité

Sud Assistance Medical Team, est installé à Bourdon, commune de Hotton. Sa spécialité, les transferts en ambulances et les rapatriements. Ce mercredi, Sud-Assistance a dévoilé son tout nouveau matériel, une civière médicalisée. Si elle a été créée au départ pour des patients atteints du virus Ebola, elle convient parfaitement aujourd'hui pour les personnes contaminées par le Covid-19 et contagieuses. Du matériel français, avec une firme qui assure le service après-vente et des pièces détachées, précise Gérard Mathieu, créateur et coordinateur de Sud-Assistance. L’objectif, c’est de transporter plus de patients Covid, en totale sécurité, en moins de temps. Plus de sécurité dans les couloirs des hôpitaux et pour le personnel de l’entreprise qui assure le transport. " L’univers dans lequel évolue la civière, commente Gérard Mathieu, n’est pas infecté par le patient lui-même. Un patient, qui se trouve, lui, isolé et en toute sécurité puisqu’il reçoit l’air de l’extérieur mais l’air expiré est filtré à 99,9% ! " Bref, cette civière, première belge, permet d’être efficace dans les transferts et le repositionnement des patients entre hôpitaux.

La nouvelle civière a été présentée, à l’occasion d’une visite du Ministre Wallon de l'Economie Willy Borsus. Créée en 2003, Sud-Assistance emploie aujourd’hui 60 personnes. En plus des transferts interhospitaliers, l’entreprise est aussi le premier rapatrieur de belges pour le compte des assureurs-voyage. Partout dans le monde en ambulance, en escorte paramédicalisées ou médicalisés en avion de ligne ou avion-sanitaire. En 2019, Sud-Assistance a mené a bien près de 1300 missions de rapatriement. Une permanence 24 heures sur 24 est organisée à Bourdon en liaison avec le monde entier ! Depuis le 1er avril, Sud-Assistance assure l’ensemble de la régulation médicale pour les affiliés d’Ethias Assistance et un nouveau service de télémédecine va prochainement voir le jour