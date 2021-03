Une charte de la vie à la campagne pour redire comment ca se passe en toute simplicité

Pas toujours évident la cohabitation entre agriculture et riverains. Le constat est clair, le monde agricole et son fonctionnement sont de plus en plus méconnus au sein de la population. C’est pourquoi, la Province de Luxembourg et son Député à l'Agriculture, Bernard Moinet ont imaginer " une charte de la vie à la campagne " pour informer les nouveaux arrivants et les autres ! La charte ne tourne pas autour du pot, certains désagréments peuvent être ressentis à la campagne. Et Bernard Moinet cite quelques exemples : " A certaines périodes de l’année, les agriculteurs sont obligés d’’épandre les effluents d’élevage et cela a une odeur pas toujours agréable mais ça fait partie du métier. Autre exemple à certains moments de l’année, lors des moissons ou des fenaisons, des véhicules de grosse capacité peuvent ralentir le trafic sur les régionales ou les voiries locales ". La charte souhaite sensibiliser différents publics. Elle s’adresse aux habitants qui ont décidé de venir s’installer dans les villages, mais également aux seconds résidents, " qui, eux, poursuit Bernard Moinet, viennent avec un objectif particulier, une zone de repos et de silence, mais qui dit silence, ne veut pas dire le calme absolu ! " Troisième public à sensibiliser, les touristes et pour que le message soit bien compris, au verso de la charte, le texte est traduit en néerlandais. Et pour faire connaître ce document le plus largement possible, la Province compte sur la collaboration des communes. Elles peuvent se l’approprier de multiples façons. Certaines le publient dans leur bulletin communal, elles peuvent glisser la charte dans les documents relatifs, par exemple, d’un permis de bâtir ou lors de l’accueil de nouveaux habitants. Objectif, que l’information puisse atteindre un maximum de personnes et que cela permettra d’améliorer les relations entre agriculteurs et riverains.