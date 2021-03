Une antenne de L'Ecole du Drone s'installe dès le 11 mars à l'aérodrome de Saint-Hubert

Si vous souhaitez apprendre à piloter un drone, sachez qu'une antenne de L’Ecole du Drone s'installe à l’aérodrome de Saint-Hubert. Une formation qui n'existait encore pas dans la province.

L'école du drone déjà implantée en Province de Liège va ainsi offrir le panel complet de la formation théorique et pratique pour les candidats pilotes de drones professionnels ou de loisir.

Une belle opportunité pour les habitants de la Province de Luxembourg, le secteur du drone étant en pleine expansion, comme le précise Frédéric Colson, pilote de ligne et l'un des responsables de l'Ecole du Drone :

"L'idée était de répondre à une demande de la province, comme le secteur du drone est en expansion. Il y a une nouvelle réglementation pour 2021 et il me semblait important que la province puisse s'intégrer dans ce secteur, d'autant qu'il y a énormément d'applications liées à la spécificité luxembourgeoise : arpentage, mesurage, surveillance des bois... On peut également dire que c'est une belle option de reconversion, pour les gens qui seront impactés par la crise du covid, qui vont perdre leur boulot et qui devront réfléchir à de nouvelles orientations".

Prochaine session théorique : Les 11, 12 et 13 mars. La formation théorique dure trois jours et la formation pratique cinq fois 1H30. Infos sur le site écoledudrone.be