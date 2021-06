Une année pas si mauvaise que ça pour les intercommunales du groupe Idelux

Les cinq intercommunales du groupe Idelux (Développement, Projets Publics, Finances, Eau et Environnement) ont tenu leur Assemblée Générale, ce mercredi, en visioconférence. L'occasion de dresser le bilan d'une année 2020, qui n'est pas aussi mauvaise qu'on pourrait le croire... Des entreprises ont investi chez nous et chez Idelux, même si différents projets ont pris du retard, l'intercommunale de Développement a travaillé pour améliorer le confort des entreprises dans la Province. " Il est très important d’avoir une réflexion sur la création de parcs d’activités, leurs extensions et les hall-relais pour les entreprises qui se lancent, " explique le Président d'Idelux Développement Elie Deblire, sans oublier la réflexion sur les parcs du futur qui font référence à un développement durable ! "

Sinon les fleurons économiques de la Province, c'est notamment le parc Galaxia à Transinne (Libin), spécialisé dans la spatial et qui mise sur la cybersécurité et c'est aussi Novalis, le parc scientifique de Aye-Marche en Famenne dont le succès n’est pas à démontrer. Il va accueillir un nouvel incubateur, " Boost Up Center " pour accueillir quatre nouvelles sociétés actives dans les biotech qui veulent entamer des phases de préproduction. Ajoutons encore qu’Idelux Environnement a confirmé que pour le tri des déchets, la collecte en porte à porte de sacs bleus, PMC+ commencera, en Luxembourg, le 1er octobre.