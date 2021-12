Une année 2020 moins catastrophique que prévue pour les entreprises de la Province de Luxembourg

Comme elle en a pris l'habitude, en décembre, la Chambre de Commerce du Luxembourg Belge présente son analyse financière de la santé des entreprises de la Province. Et sous la loupe, cette fois, une année très particulière2020, ses confinements, ses fermetures des secteurs non-essentiels, etc. On peut dire que globalement les entreprises luxembourgeoises ont plutôt bien résisté.

Parmi les secteurs plus touchés par la crise, il y a les magasins de vêtements. S'ils ont pu rouvrir après le premier confinement, les règles ne permettaient pas d'accueillir beaucoup de clients.

Et puis, un secteur déjà fragile avant la crise, celui des brasseries souvent tributaires de l'ouverture de l'Horeca et de l'organisation de soirées.

En revanche, pour Benoit Lescrenier, analyste à la CCILB, l’HoReCa de la Province a plutôt bien résisté : "Dans l’ensemble, l’Horeca a quand même mieux résisté en Luxembourg. Fortement impacté, il a eu la chance de bénéficier de la venue de pas mal de touristes notamment à l’été 2020 et ce l’a permis quelque part de rattraper les pertes du début d’année." Il faut aussi ajouter les aides non négligeables du Fédéral et de la Région qui ont permis de tenir le cap.

Les secteurs qui tiré leur épingle du jeu en 2020, c’est notamment le secteur du bois mais aussi le bricolage ou les pépinières, secteur juge essentiel à un moment donné.

Il faut encore citer le secteur des Pompes Funèbres, avec 16% de mortalité en plus enregistré en 2020.

Et pour le futur ? Pas d’euphorie, plus de moratoire sur les faillites et puis " les entreprises sont confrontées à l’inflation, à la hausse des prix des matières premières et aux salaires qui augmentent ", ajoute Benoît Lescrenier, "sans oublier que recruter de la main d’œuvre s’avère de plus en plus difficile ! "