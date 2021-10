Un voyage "citoyen" des vidéos destinées aux ados, les projets du Conseil Provincial des Jeunes

Depuis 2004, le Conseil Provincial des Jeunes regroupe des adolescents de 15-16 ans issus de différentes communes luxembourgeoises. Ensemble, ils imaginent des projets et des actions dirigées vers les jeunes. Lors de chacune des neuf législatures, ils sont aussi sensibilisés à la citoyenneté avec l'aide de l'asbl "Territoires de la Mémoire". La Province de Luxembourg et "territoires de la mémoire" viennent d'ailleurs de signer une nouvelle convention de cinq ans. Dans quelques jours, du 1er au 4 novembre, les jeunes du CPJ partent pour un voyage de travail au camp autrichien de Mauthausen et à Nüremberg, sur le thème "Endoctrinement et propagande". Pour Nicolas Dalaidenne, coordinateur du CPJ, ce voyage permet bien plus qu'uniquement un travail de mémoire. " Ça fait beaucoup plus line avec l’actualité. Ça permet de faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd’hui… Finalement cette propagande à travers les réseaux sociaux, ça leur parle et ils vont se poser des questions ! "